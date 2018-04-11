Пентагон опасается ответа России в случае удара по Сирии 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американские военные не хотят открытой конфронтации с Россией, которая возможна в случае удара по Сирии, пишет газета Los Angeles Times.
Пентагон рассматривает несколько вариантов применения военной силы в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. При этом Минобороны США хочет избежать сценария, при котором в ударе погибнет кто-либо из находящихся в Сирии российских военных.
Один из возможных сценариев — удар по инфраструктуре сирийских военных, считает бывший чиновник Пентагона Дерек Чоллет, работавший по сирийскому вопросу в администрации бывшего президента США Барака Обамы.
При таком варианте конфронтации с Россией удалось бы избежать, если американская сторона заранее предупредит военных об ударе. Если же президент США Дональд Трамп решит нанести массированный удар с применением не только крылатых ракет, но и бомбардировщиков и другой военной авиации, вероятность потенциального столкновения с Москвой только возрастет, добавил собеседник газеты.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России назвал обвинения в адрес Дамаска информационным вбросом, выгораживающим террористов и оправдывающим возможные силовые удары извне.
При этом в генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
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