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Мэй и Трамп продолжат работу над «международным ответом» по Сирии
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Мэй и Трамп продолжат работу над «международным ответом» по Сирии 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке «международного ответа» на предполагаемое использование химического оружия в Сирии, сообщил официальный представитель премьера.
"Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по (выработке) международного ответа", — говорится в заявлении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Ранее Трамп не исключил военного удара по Сирии на основании обвинений в применении властями страны химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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