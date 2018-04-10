В США не исключили, что действия против Сирии предпримут несколько стран 

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США не исключают, что действия против Сирии предпримут несколько стран, заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
"Мы ведем переговоры с рядом сторон, с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй и другими, не только из этих стран", — сказала она.
"Мы продолжим работать с нашими партнерами, определяя, каковы будут наши последующие шаги", — добавила Сандерс.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в отместку за предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
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