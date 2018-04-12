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Трамп рассматривает несколько вариантов действий в Сирии
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Трамп рассматривает несколько вариантов действий в Сирии 

BFM.RU 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии. Он рассматривает ряд вариантов ответа на возможную химатаку в сирийской Думе, передает «Интерфакс».
«Окончательного решения принято не было», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя заявление президента США в Twitter. Трамп не исключил военного удара по Сирии.
На уточняющий вопрос журналиста о том, «готов ли Белый дом к возможности прямого военного столкновения с Россией», Сандерс ответила: «Еще раз, все варианты рассматриваются». По ее словам, по этому вопросу США контактировали на различных уровнях с союзниками и партнерами, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Францию, Великобританию.
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