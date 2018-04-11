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Россия пообещала сбивать ракеты в случае ударов США по Сирии
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Россия пообещала сбивать ракеты в случае ударов США по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Карельские вести
Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу «Аль-Манар».
Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанным «Аль-Манар, передает РИА „Новости“.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.
Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.
В то же время специалисты американского аналитического центра Stratfor перечислили сирийские военные базы, по которым США и их союзники могут нанести удары в связи с сообщениями о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать „вершить справедливость“ в Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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 Ещё 3 источника 
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