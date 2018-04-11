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Политик: премьер Литвы поехал в Донбасс ради «поддержки штанов» Порошенко
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Политик: премьер Литвы поехал в Донбасс ради «поддержки штанов» Порошенко 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис направился на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, сообщили в украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
"Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш посетят восток Украины", — говорится в сообщении министерства в Twitter.
Украинское министерство также сообщило, что с премьером в Донбасс отправились министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и замминистра иностранных дел Дарюс Скусявичус.
По данным литовского правительства, премьер намерен встретиться с руководством подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области, ознакомиться с процессом ликвидации последствий конфликта в Донбассе, а также передать помощь военнослужащим.
Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этот визит носит политический характер.
"Страны Балтии как политические легковесы пытаются объединиться с аналогичной страной — с Украиной. Задача прибытия премьер-министра Литвы на территорию Донбасса, подконтрольную Украине, только одна — продемонстрировать солидарность с Украиной в борьбе, как они заявляют, «с российской угрозой». Результата от этого визита не будет никакого, а будет только политический выхлоп — чтобы дать определенную «поддержку штанов» господина (президента Украины Петра) Порошенко. После этого они будут делать заявления: мол, страны Балтии и Украина являются форпостом борьбы с «российской угрозой». Другого результата и другого смысла этой поездки я не вижу. В любом случае, это не помощь жителям (самопровозглашенных республик — ред.) ДНР и ЛНР и не способ урегулирования той проблемы, которая существует на Донбассе", — сказал Вадим Колесниченко.
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