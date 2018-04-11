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В «Нафтогазе» прокомментировали заявление Меркель по «Северному потоку — 2»
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В «Нафтогазе» прокомментировали заявление Меркель по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: RT на русском
В «Нафтогазе» Украины прокомментировали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по реализации проекта «Северный поток — 2».
Заявление опубликовано на странице компании в Facebook.
«Хорошая новость из Берлина… Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом», — говорится в сообщении.
Накануне Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущей роли украинского транзита.
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