New York Times сообщила о планах Трампа нанести несколько ракетных ударов в Сирии

По данным издания, возможные варианты атаки включают в себя удары по нескольким целям. Кроме того, военный ответ США может не ограничиться одним днем.

Во вторник турецкое издание Yeni Safak сообщило, что США определили 22 цели на территории Сирии для своих ударов в качестве ответа правительству Сирии на атаку с применением химического оружия. По информации СМИ, среди целей две сирийские провинции, где располагаются российские военные — Хомс и Тартус.

Ранее в Вашингтоне заявили, что изучают возможность применения силы в ответ на действия сирийского правительства, которое, по мнению запада, применило химическое оружие при бомбардировке в районе Думы . При это данное утверждение уже было опровергнуто как в Дамаске , так и в Москве

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в связи с возможной химатакой в сирийской Думе в Восточной Гуте «в течение 24-48 часов».