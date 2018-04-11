Ещё
New York Times сообщила о планах Трампа нанести несколько ракетных ударов в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

New York Times сообщила о планах Трампа нанести несколько ракетных ударов в Сирии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают более решительный удар по Сирии, чем прошлогоднее ракетное нападение на сирийскую авиабазу, сообщает New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, возможные варианты атаки включают в себя удары по нескольким целям. Кроме того, военный ответ США может не ограничиться одним днем.
Во вторник турецкое издание Yeni Safak сообщило, что США определили 22 цели на территории Сирии для своих ударов в качестве ответа правительству Сирии на атаку с применением химического оружия. По информации СМИ, среди целей две сирийские провинции, где располагаются российские военные — Хомс и Тартус.
Ранее в Вашингтоне заявили, что изучают возможность применения силы в ответ на действия сирийского правительства, которое, по мнению запада, применило химическое оружие при бомбардировке в районе Думы. При это данное утверждение уже было опровергнуто как в Дамаске, так и в Москве.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в связи с возможной химатакой в сирийской Думе в Восточной Гуте «в течение 24-48 часов».
Rambler News Service: последние новости
Турецкие СМИ сообщили об определении США 22 целей для ударов на территории Сирии Минобороны РФ: ВВС Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии Суд США отказался рассматривать иск «дочек» «Северстали» против новых пошлин на сталь
 Ещё 123 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире24
Россия пригрозила сбивать ракеты США646
Рубль продолжил безустанное падение354
США готовят новый удар по России622
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»107
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
00:24
Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»
Новости Москвы Общество
01:02
В Москве стали реже получать травмы на производстве
Новости Москвы
02:05
Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение