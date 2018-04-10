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Reuters: Трамп сообщил о множестве военных вариантов действий в связи с ситуацией в Сирии
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Reuters: Трамп сообщил о множестве военных вариантов действий в связи с ситуацией в Сирии 

ТАСС 10 апреля 2018
Фото: ТАСС
Трамп заявил, что существует множество военных вариантов действий в связи с ситуацией в Сирии — Рейтер.
ТАСС: последние новости
Белый дом не стал комментировать сообщения о том, что Израиль нанес удар по базе в Сирии СМИ: банды ИГ атаковали позиции сирийских войск после удара по аэродрому Трамп разрешил жителям Чада посещать США
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