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Reuters: Трамп сообщил о множестве военных вариантов действий в связи с ситуацией в Сирии
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Reuters: Трамп сообщил о множестве военных вариантов действий в связи с ситуацией в Сирии
ТАСС
10 апреля 2018
Фото:
ТАСС
Комментарии
Трамп заявил, что существует множество военных вариантов действий в связи с ситуацией в
Сирии
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