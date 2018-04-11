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Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах
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«Россию ждет розовой понедельник»

Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах 

Газета.Ru 11 апреля 2018
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан» объявила о победе своего кандидата, действующего главы государства Ильхама Алиева, на президентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы полагаем, что Азербайджан в следующие семь лет под руководством Ильхама Алиева будет развиваться и укрепляться. Эти годы будут годами развития страны", — заявил исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.
Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 82,71% голосов, по данным экзит-поллов независимого исследовательского центра ELS.
11 апреля в Азербайджане состоялись внеочередные президентские выборы. На пост президента претендуют восемь кандидатов. Участки были открыты с 08.00 по местному времени (07.00 мск) до 19.00 (18.00 мск).
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