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Трамп рассказал, при каких условиях США могут вернуться к ТТП
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Трамп рассказал, при каких условиях США могут вернуться к ТТП 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может присоединиться к соглашению по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) при некоторых условиях. Об этом он написал в своем твиттере.
"К Транстихоокеанскому партнерству можно присоединиться, только если соглашение будет значительно лучше, чем-то, что предложил президент Обама (экс-президент США Барак Обама — "Газета.Ru"). У нас уже есть двусторонние соглашения с шестью из одиннадцати стран ТТП, и мы работаем над тем, чтобы заключить сделку с крупнейшей из этих стран, Японией, от которой мы годами сильно страдали в плане торговли", — заявил Трамп.
Ранее МИД Чили сообщил, что 11 стран подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве без участия США.
Участниками соглашения стали Канада, Австралия, Сингапур, Новая Зеландия, Бруней, Малайзия, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.
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