Трамп рассказал, при каких условиях США могут вернуться к ТТП 

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может присоединиться к соглашению по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) при некоторых условиях. Об этом он написал в своем твиттере.
"К Транстихоокеанскому партнерству можно присоединиться, только если соглашение будет значительно лучше, чем-то, что предложил президент Обама (экс-президент США Барак Обама — "Газета.Ru"). У нас уже есть двусторонние соглашения с шестью из одиннадцати стран ТТП, и мы работаем над тем, чтобы заключить сделку с крупнейшей из этих стран, Японией, от которой мы годами сильно страдали в плане торговли", — заявил Трамп.
Ранее МИД Чили сообщил, что 11 стран подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве без участия США.