Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии

Великобритания изучает возможности нанесения удара по Сирии в связи с якобы проведенной там «химатакой», подобная акция может быть предпринята вместе с Францией США или другими странами, сообщают британские СМИ со ссылкой на источник.

«Это не означает, что она неотвратима. Все только начинается, и у нас есть действенные средства. Они отложены про запас, но готовы к использованию в случае необходимости», — передает его слова ТАСС

Отмечается, что британские Вооруженные силы изучают различные варианты совместных действий. Военачальников британских ВС уже проинструктировали на предмет составления планов расширенной операции против сирийской армии, сообщают СМИ.

Также в канцелярии премьера не исключили, что для одобрения подобной акции власти обратятся к парламенту, но председатель правительства Тереза Мэй могла бы сделать это и без одобрения со стороны депутатов. При этом в пример приводятся события 2013 года, когда после одной из химатак инициатива экс-премьера Дэвида Кэмерона по нанесению удара по Сирии была отвергнута Палатой общин

СМИ напоминают, что в законах Британии не прописана необходимость получения одобрения парламента в таких ситуациях, но Кэмерон создал такой прецедент.

Отмечается, что авиаудар могли бы нанести восемь истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», базирующихся на базе ВВС в Акротири на Кипре и оснащенных многоцелевыми высокоточными авиационными крылатыми ракетами Storm Shadow. Кроме того, одна из британских субмарин могла бы использовать высокоточные крылатые ракеты Tomahawk.

По версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Дума , предместье сирийской столицы, однако Россия , Красный полумесяц и местные врачи опровергают эти данные.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой. В том числе, по данным источников, возможен удар по авиабазе Хмеймим, где находятся российские войска.