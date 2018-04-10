США ищут предлог для ударов по Сирии, заявил Богданов 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Для эскалации ситуации в Сирии используются вбросы и фальшивки, это неприемлемо и крайне опасно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов, комментируя возможность нанесения США ударов по территории САР.
"Конечно, серьезно. И я думаю, что наши американские партнеры внимательно следят за теми заявлениями, которые делаются в Москве по поводу (возможных) тяжелейших последствий. Использованы фальшивки, вбросы для того, чтобы найти какой-то предлог для силовой акции. Мы считаем это абсолютно неприемлемым и крайне опасным", — сказал Богданов журналистам.
Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
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