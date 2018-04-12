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В коалиции заявили, что «работают» с военными РФ в Сирии для «предотвращения» конфликтов
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В коалиции заявили, что «работают» с военными РФ в Сирии для «предотвращения» конфликтов 

Федеральное агентство новостей 59 минут назад
Вашингтон, 11 апреля. Международная коалиция во главе с США, борющаяся с запрещенной в РФ группировкой ИГ, обменивается данными с российскими военными во избежание «инцидентов».
Об этом рассказал представитель штаба операции коалиции «Непоколебимая решимость».
«Коалиция продолжает проводить работу по предотвращению конфликтов во время воздушных и наземных операций с представителями российских военных…» — приводит комментарий представителя ТАСС.
Отмечается, что «работа» заключается в «профессиональных контактах», которые призваны не допустить «ненужную эскалацию» в Сирии.
Напомним, обстановка в ближневосточном государстве в последнее время накалилась — Вашингтон грозит Дамаску ракетным ударом в ответ на якобы имевший место инцидент с применением химического оружия в Думе.
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