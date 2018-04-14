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В Австралии заявили, что поддерживают удары по Сирии
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В Австралии заявили, что поддерживают удары по Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Австралия поддерживает ракетные удары по Сирии, нанесённые США, Великобританией и Францией. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Малколма Тернбулла.
«Австралия поддерживает эти удары, которые демонстрируют взвешенный, пропорциональный и адресный ответ», — приводит Daily Mail Australia заявление.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке операции США, Великобритании и Франции против Сирии.
Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поддерживает решение США, Франции и Великобритании о нанесении ударов по Сирии.
RT на русском: последние новости
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