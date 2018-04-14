В Австралии заявили, что поддерживают удары по Сирии

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Премьер Канады заявил о поддержке операции США, Великобритании и Франции против Сирии

СМИ: Не менее трёх человек получили ранения в результате удара по Сирии

В Пентагоне рассказали о выделенном Украине миллиарде долларов на оборону