СМИ: Запад обсуждает военный удар по Сирии

Тема военной интервенции против Сирии является «текущим предметом обсуждения» между властями Британии и их союзниками. Об этом 10 апреля в интервью агентству Reuters заявила «министр международного развития» в британском правительстве Пенни Мордонт.

Косвенным подтверждением возможности односторонних действий со стороны США против Сирии, помимо уже сделанных заявлений со стороны президента Трампа, также стало его решение отказаться от запланированного участия в саммите Латино в Перу . По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс «президент останется в США для проведения американского ответа по Сирии».

Представители Британии и США, выступая в Совете Безопасности ООН 9 апреля выступили с обвинениями в адрес Сирии, а также России и Ирана , заявив о «недопустимости применения химического оружия», сославшись на неподтвержденный инцидент в Восточной Гуте, видеокадры о котором ранее распространило НКО «Белые шлемы».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что западным политикам нужно «поумерить ястребиную риторику». При этом российский дипломат отметил, что РФ поддерживает создание независимого механизма для расследования обстоятельств предполагаемых химических атак в Сирии.

[HTML]

#Небензя: Заранее объявленная вина сирийского правительства в инциденте, который, судя по всему, в реальности не произошел, в очередной раз подтверждает, что это та самая провокация, о которой мы постоянно предупреждали https://t.co/Z7PaD4tWiF pic.twitter.com/qHlkpYk1rK

— Russian Mission UN (@RussiaUN) 10 апреля 2018 г.

[/HTML] [HTML]

#Небензя: Призываем западных политиков поумерить ястребиную риторику, задуматься над возможными последствиями и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. К чему приводят военные авантюры Запада, мы хорошо знаем по #Югославии, #Ираку и #Ливии.

— Russian Mission UN (@RussiaUN) 9 апреля 2018 г.

По данным источников Reuters, США направили запрос в Совбез ООН о проведении во вторник, 10 апреля, голосования по проекту предложенной ими резолюции о расследовании химических атак в Сирии. В комментариях агентству Ричард Гоуэн (Richard Gowan), эксперт аналитического центра " Европейский совет по международным отношениям" при Колумбийском университете в Нью-Йорке назвал данную ситуацию «дипломатической ловушкой»:

Он, в частности, отметил, что военный удар по Сирии со стороны США может быть нанесен с территории Саудовской Аравии

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «США сегодня не выгоден прямой конфликт с Россией, поэтому удар по Сирии, скорее всего, будет нанесен из-за пределов досягаемости российских средств ПВО. Речь может идти об ударе бомбардировщиками B-52, которые будут находиться в тот момент в районе Саудовской Аравии. Учитывая настроения в американской элите, можно предположить, что американцы пойдут на небольшой удар — в пределах 40-60 ракет „Томагавк“.

Если же удар будет массированным, то целями станет сирийская ПВО и группа военных объектов САР, уничтожив которые США лишат Сирию возможностей продолжать наступление в Восточной Гуте и создавать угрозы для проамериканских сил. Вопрос в решимости США. Если будет 200 ракет, я сильно удивлюсь, но и исключать не могу.

Что касается возможности удара по правительственному кварталу Дамаска , это реально, однако разрушать правительственные здания — малоэффективно, учитывая, что Асад едва ли погибнет во время такой атаки, не будет же он тогда сидеть у себя в резиденции. Напротив, такой удар усилит его репутацию „героя“ внутри и за пределами своей страны.

Удар по Хмеймиму маловероятен. Прямое военное столкновение РФ и США чревато перерастанием в ракетно-ядерную войну. Хотя я могу сказать, что если бы сегодня президентом Америки был бы более жесткий политик, то США с лёгкостью бы пошли на удар по Хмеймиму, так как они прекрасно отдают отчёт, что только из-за одной авиабазы Россия на ракетно-ядерный апокалипсис не пойдёт». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Стоит также добавить, что ракетные удары по Сирии могут быть нанесены из воздушного пространства других сопредельных государств — в частности, Ливана . Одна из последних подобных атак была предпринята израильскими военными 8 апреля 2018 г.

В своем выступлении на селекторном совещании в Минобороны РФ 13 марта Валерий Герасимов сообщил об информации о планах США и подконтрольных им террористических группировок в Сирии провести инсценировку применения химического оружия против мирного населения с последующими обвинениями в адрес властей Сирии и России. Он отметил, что данную акцию планируется использовать как повод для военных действий США против Дамаска.

Начальник Генштаба ВС РФ предупредил о том, что «в случае случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

[HTML] [/HTML] [ИСТОРИЯВОПРОСА] «Наиболее напряженная обстановка сложилась в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования продолжают систематические обстрелы жилых кварталов столицы Сирии. В результате огня боевиков только за последний месяц погибли 15 и ранено 133 мирных жителя.

Террористы и примкнувшие к ним формирования так называемой „умеренной“ оппозиции насильно удерживают местных жителей, используя их в качестве „живого щита“. Ими жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район.

У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента

Но несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации. С начала действия резолюции Совета Безопасности ООН 2401 от 24 февраля 2018 года по созданному Российской Федерацией гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе этой ночью 76 человек.

Сегодня у нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками применения химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезённых из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертвы химического инцидента. Там уже находятся активисты „Белых касок“ и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.

Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрисс.

По имеющимся сведениям, после этой провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые „доказательства“ массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и поддерживающего его российского руководства.

В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.

В то же время, в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие нашей военной полиции.

В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]