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Франсуа Олланд в мемуарах рассказал о работе с Трампом
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Франсуа Олланд в мемуарах рассказал о работе с Трампом 

ТАСС 34 минуты назад
ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в начале своего мандата просил французского коллегу Франсуа Олланда порекомендовать ему советника для работы в составе его администрации. Об этом бывший французский президент, возглавлявший Францию в 2012-2017 годах, рассказал в своих мемуарах «Уроки власти» (Franois Hollande. Les leons du pouvoir, 2018), вышедших в среду в Париже.
"Я не успел поработать с Трампом, поскольку между его избранием и моим уходом прошло всего шесть месяцев, — отметил Олланд. — За это время мы дважды переговорили по телефону".
В первом из этих двух телефонных разговоров, отметил бывший французский лидер, Трамп говорил о своей любви к Франции, хотя в период потрясших ее терактов он утверждал, что «Франция больше не Франция» и что «Париж больше не Париж». По словам Олланда, на этот раз американский лидер «рассуждал о французской гастрономии, винах, памятниках, воздержавшись даже от намека на какие-либо другие достижения страны».
При обсуждении проблем климата Трамп, как вспоминает бывший французский президент, сказал, что избран американцами и не собирается платить за то, что он не поддерживает, и что пример в этой области должны показывать Китай и Европа. «Он переводил все на деньги, и у меня голова закружилась от „миллиардов“ долларов, которые он собирался сэкономить», — пересказал этот эпизод Олланд на страницах своей книги.
Комментируя отказ нынешнего американского президента ратифицировать парижские соглашения по климату, Франсуа Олланд заметил, что «с момента вступления Трампа в президентские обязанности в январе 2017 года стало очевидно, что Америка не станет платить за планету». «Он жестко сказал мне об этом, не стесняясь в выборе слов», — отметил бывший французский лидер.
Просьба порекомендовать советника
Во время второй и последней беседы с Олландом Трамп, по свидетельству французского экс-президента, старался говорить более примирительно. «Чтобы лучше продемонстрировать свое доверие ко мне, он спросил, не знаю ли я каких-либо советников, которые могли бы войти в его президентскую команду», — рассказал бывший французский лидер.
"Должен признаться, что это предложение застигло меня врасплох, — вспоминает Олланд. — Что было на это ответить?". Бывший хозяин Елисейского двора признался, что не знал, рассмеяться ли ему в ответ или же ответить серьезно, но в итоге остановился на втором варианте.
"Постаравшись сохранить невозмутимость, я после некоторого размышления подсказал ему Генри Киссинджера, с которым незадолго до этого встречался, — отметил Олланд. — Бывший в 1973-1977 годах государственным секретарем в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда, Киссинджер в свои 94 года сохранил всю свою проницательность".
"В ответ на мое предложение последовала долгая пауза, — вспоминает этот разговор Олланд. — Он все понял, и дальше мы не пошли". По словам бывшего французского президента, теперь он склонен полагать, что «проблема Трампа заключается не только в его окружении».
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