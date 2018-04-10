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Сирийский политолог считает, что США могут нанести удар по Дейр-эз-Зору
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Сирийский политолог считает, что США могут нанести удар по Дейр-эз-Зору 

РИА Новости 13 часов назад
БЕЙРУТ, 10 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Наиболее вероятным и логичным ударом США по Сирии может стать провинция Дейр-эз-Зор, в ударах по Дамаску нет логики, заявил во вторник РИА Новости сирийский политолог и советник министра информации Али Аль-Ахмад.
"Если все это анализировать как умные люди, и не будем говорить как сумасшедшие, то получится так: если будет удар по Сирии, по Дамаску, как это можно реализовать политически? Что от этого выиграют США?.. Рассмотрим вопрос тщательно. Может быть одно место с моей точки зрения — это восток Сирии — Дейр-эз-Зор. Если они будут играть с СДС ("Сирийские демократические силы"), это единственное место, где можно что-то выиграть. Хотя, на самом деле все предрешено, собраны все силы, чтобы они не смогли захватить этот район. Война вокруг Дамаска выиграна… Мне кажется, 95% по Дамаску или по тем районам, которые уже освобождены, они этого не сделают", — сказал Аль-Ахмад.
Советник министра отметил, что удар США лишен здравого смысла. «Представим, что они ударили по аэропорту, дворцам и прочее. Что потом? Потом они ничего не сделают. Террористы побеждены, и они ушли. Они не могут даже напасть на Дамаск, чтобы выиграть землю, уже война за нами», — сказал собеседник агентства.
По мнению Аль-Ахмада, последние действия Запада в САР направлены, в первую очередь, против России. Политик считает, что Сирия остается единственным местом, где США пытаются противостоять РФ.
"Эта война против России, на фоне Сирии. Никак не может Америка согласиться с тем, что Россия возвращается как международная сила, которая может диктовать свои условия на мировом уровне", — отметил политолог.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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