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Трамп проведет совещание с военными
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Трамп проведет совещание с военными 

РИА Новости 9 апреля 2018
ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет в понедельник заседание кабинета министров и совещание с руководством вооруженных сил. Расписание опубликовано на фоне сообщений о том, что США могли нанести ракетный удар по авиабазе в Сирии.
Белый дом сообщил, что у Трампа в расписании на понедельник стоит заседание кабинета министров. В американской системе власти президент является также главой кабинета. Заседание состоится в 11.30 по местному времени (18.30 мск).
Также на 18 часов понедельника (1 мск вторника) запланирован брифинг для Трампа, который проведут руководители вооруженных сил. Затем последует ужин с военным руководством.
Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована при помощи ракет. Пентагон не подтверждает сообщения об ударе США.
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