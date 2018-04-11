Пушков заявил, что США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в отместку за предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

"США не нужны расследования. Им нужно нанести удар, пока есть повод, пусть ложный. Все расследования от Ирака до Ливии были не в пользу США", — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Россия во вторник выставила на голосование подготовленный еще в январе и доработанный в последние месяцы проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI). Российский проект отличался от документа США, которые настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, а СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечается, что Совет Безопасности ООН «досконально изучит» выводы комиссии, которая, однако, сама не назовет виновных в преступлениях. Предложенный РФ документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета — России и Китая . Против документа выступили семь членов Совета, еще двое воздержались.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из нее под контролем ОЗХО

Несмотря на это США спустя несколько дней нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат», заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием. Никаких доказательств наличия такого оружия представлено не было, международные эксперты авиабазу не посещали.

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