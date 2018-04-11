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Трамп снял ограничения на въезд в США гражданам Чада
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Трамп снял ограничения на въезд в США гражданам Чада 

РИА Новости 58 минут назад
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился исключить Чад из числа стран, въезд которым в штаты запрещен по соображениям безопасности.
"Въезд в США граждан Чада в качестве иммигрантов и не иммигрантов по деловым и туристическим визам не будет иметь пагубных последствий для интересов США", — объясняется в распоряжении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.
Чад был включен в число таких стран в 2017 году на основании того, что власти страны не предпринимают достаточных мер по сотрудничеству с властями США в области безопасности и борьбы с терроризмом. В частности, американская сторона настаивала на соответствующем информационном обмене, а также на усилении защищенности документов, выдаваемых гражданам этой африканской страны. Теперь же Чад «доказал свою приверженность продолжению сотрудничества с США», говорится в документе.
Помимо Чада в список вошли такие страны как Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Судан и Ирака. Впоследствии из списка был убран Ирак и Судан, но была добавлена КНДР, а также чиновники Венесуэлы.
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