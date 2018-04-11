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Трамп разрешил жителям Чада получать американские визы
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Трамп разрешил жителям Чада получать американские визы 

Российская Газета 23 минуты назад
Президент США Дональд Трамп исключил Чад из списка стран, гражданам которых было отказано в получении американских виз. Об этом говорится заявлении пресс-службы Белого дома.
"Трамп подписал сегодня (10 апреля) распоряжение, в котором говорится, что Республика Чад значительно улучшила свои методы управления идентификационными данными и обмена информацией с целью соответствовать базовым стандартам безопасности Соединенных Штатов. В связи с этим граждане Чада снова смогут получать визы для поездок в США", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
После инаугурации Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в Соединенные Штаты для граждан семи стран: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже Ирак из этого списка был исключен. Несколько федеральных судов решили заблокировать указ. В июне Верховный суд частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа.
В конце сентября президент США подписал новый указ, уточняющий список государств, подпадающих под ограничения. В перечень были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан.
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