Небензя призвал США не идти на военную авантюру в Сирии

"Если вы приняли решение осуществить незаконную военную авантюру, надеемся, надеемся, что вы все-таки одумаетесь. Отвечайте за нее сами", — сказал Небензя.

Он также добавил, что резолюция США по химоружию не будет принята.

"Авторы знают, что он (проект резолюции США) противоречит позиции России и не будет принят. Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ", — сказал он.

По его словам, США пытаются возродить совместный механизм расследования (СМР), который «покрыл себя позором», вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных.