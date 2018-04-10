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В 2017 году Украина нарастила экспорт космической продукции
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В 2017 году Украина нарастила экспорт космической продукции 

ИА Синьхуа 20 минут назад
Киев, 10 апреля /Синьхуа/ — В 2017 году предприятия космической отрасли Украины экспортировали продукцию на сумму 2,3 млрд гривен /89,1 млн долларов США/, что на 8,1 проц больше аналогичного показателя за 2016 год. Об этом сегодня сообщили местные СМИ, ссылаясь на Государственное космическое агентство Украины.
Как стало известно, в число основных покупателей украинской продукции вошли США и страны ЕС. В частности, предприятия Государственного космического агентства Украины приняли участие в создании комплектующих для ракеты-носителя «Antares» /США/ и трех ракет-носителей «Vega» /ЕС/.
В агентстве также заявили, что в 2017 году на внешние поставки пришлось 49,3 проц от общего объема производства и реализации продукции космической сферы, достигнувшего 4,7 млрд гривен /180,6 млн долларов/. —0—
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