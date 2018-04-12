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Мэттис назвал цель присутствия США в Сирии
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Мэттис назвал цель присутствия США в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США не намерены вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, цель присутствия в Сирии — победа над "Исламским государством"*, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг на слушаниях в комитете по вооруженным делам палаты представителей конгресса США.
"Предыдущая и нынешняя администрации дали ясно понять, что наша цель в Сирии — победа над ИГ*, мы не будем вмешиваться в гражданскую войну", — сказал глава Пентагона, отвечая на вопросы конгрессменов.
Он признал, что нанесенный в прошлом году удар по Сирии был ответом на «химическую атаку», которую США считают «непростительной». Мэттис вновь обвинил Россию в поддержке руководства Сирии и подрыве усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в Сирии.
"Мы привержены прекращению войны через организованный ООН переговорный процесс в Женеве, но он не достигает успеха, потому что Россия продолжает блокировать эти усилия, но это не означает, что мы сдадимся" — заявил глава оборонного ведомства США.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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