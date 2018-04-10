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РФ заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии
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РФ заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.
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РФ заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии США уповают на то, что их проект резолюции не будет принят - Небензя МИД РФ обвинил Вашингтон в создании «плацдарма силы» в Прибалтике
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