Ещё
В американском сенате рассказали, чем грозит втягивание США в войну в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В американском сенате рассказали, чем грозит втягивание США в войну в Сирии 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Втягивание США в гражданскую войну в Сирии грозит конфликтом великих держав, заявил американский сенатор Том Удалл.
"Это не реалити-шоу по телевизору. Жесткие разговоры без долгосрочной стратегии опасны для сирийского народа, американских солдат и наших союзников. США не могут позволить себе втягиваться все глубже в гражданскую войну в Сирии. Если они это сделают, то рискуют конфликтом великих держав", — заявил Удалл в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
В США рассказали, как избегали российских военных при ударах по Сирии Источник сообщил об обстреле аэропорта в Алеппо Трамп должен запросить конгресс для расширения военных действий в Сирии
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на удары США по Сирии939
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии234
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска91
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции51
«Россию хотят поставить на колени»573
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение