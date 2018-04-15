Сенатор: для увеличения контингента США в Сирии Трампу придется советоваться с Конгрессом

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен будет советоваться с Конгрессом по вопросу о наращивании присутствия американских войск в Сирии, если сочтет необходимым расширить их мандат. Об этом сообщила журналистам сенатор Джони Эрнст (республиканец), входящая в состав влиятельного комитета по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса.

По словам сенатора, она не испытывает большого энтузиазма по поводу перспективы переброски дополнительных войск США в Сирию. «Однако если он [Трамп] желает пойти дальше, то ему нужно работать с Конгрессом», — отметила Эрнст.

Она позитивно расценила решение администрации президента США совместно с Великобританией и Францией нанести ракетные удары по ряду правительственных объектов Сирии. «Я считаю, что нам необходимо найти путь обеспечения уничтожения всех химических вооружений Сирии. Они не придерживаются конвенции о запрещении химического оружия», — утверждала сенатор.

Ранее глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел заявлял, что присутствие американских вооруженных сил в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионах, возвращения мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся порядка 2 тыс. американских военнослужащих.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.