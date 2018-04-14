Ещё
Путин сделал официальное заявление после атаки Запада на Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин сделал официальное заявление после атаки Запада на Сирию 

Дни.ру 14 апреля 2018
Президент России Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ракетного удара США и их союзников. Российский лидер подчеркнул, что после произошедшего Москва созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Материал дополняется
Дни.ру: последние новости
Трамп тайком нагадил во "владениях" Путина По союзникам России нанесли подлый ракетный удар Собчак заклевали за наивный флирт с миллиардером
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты обрадовали россиян148
Макрон выдвинул обвинение РФ65
В Германии столкнулись два самолёта5
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт55
Китай бросил вызов США255
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение