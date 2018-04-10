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Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии
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Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии
RT на русском
17 минут назад
Фото:
ТК «Звезда»
Комментарии
RT ведёт прямую трансляцию заседания
Совбеза ООН
.
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал возможное введение США антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии
Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии
Источник: СБ ООН рассмотрит проекты США и России по расследованию химатак
Ещё 11 источников
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