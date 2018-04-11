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США внимательно следят за поведением Ирана в Сирии
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США внимательно следят за поведением Ирана в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ФИНАМ
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. США, решая вопрос о возможности введения новых санкций против Ирана, внимательно следят за его поведением по всему миру, особенно в Сирии, заявил в рамках слушаний в комитете по расходам в палате представителей США глава минфина Стивен Мнучин.
"Там очень плохое поведение (Ирана), по всему миру, включая Сирию. Это то, на чем президент (Дональд Трамп) очень сильно сфокусирован", — сказал Мнучин, отвечая на вопрос о возможности введения дополнительных санкций для сдерживания Ирана.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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