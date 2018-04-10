Геращенко настроился арестовывать имущество российских олигархов 

«За словами президента должны следовать действия. В Украине нет государственной политики в отношении российского бизнеса, который работает на территории Украины и платит налоги в России, финансируя агрессию против нашей страны», — заявил народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко в эфире канала «112 Украина».
По словам Геращенко, в Украине должны арестовать все имущество российских олигархов, против которых ввели санкции США. Ответственность за отсутствие политики, направленной против российского бизнеса, Геращенко возлагает на президента Петра Порошенко как гаранта безопасности страны.
«Президент должен не только говорить на пресс-конференциях, а предложить Верховной Раде программу действий по ликвидации присутствия российского бизнеса на территории Украины», — сказал политик.
Также он обвинил власть в провале программы по маркировке российской продукции в украинских магазинах. Целью программы было уменьшение вплоть до полного отказа от покупки российских товаров гражданами Украины. Однако импорт товаров из России в Украину наоборот вырос в 2017 году. Геращенко считает, что недостаточно маркировать товары, нужно запрещать их покупать.