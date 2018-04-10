Геращенко настроился арестовывать имущество российских олигархов

«За словами президента должны следовать действия. В Украине нет государственной политики в отношении российского бизнеса, который работает на территории Украины и платит налоги в России , финансируя агрессию против нашей страны», — заявил народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко в эфире канала «112 Украина».

По словам Геращенко, в Украине должны арестовать все имущество российских олигархов, против которых ввели санкции США . Ответственность за отсутствие политики, направленной против российского бизнеса, Геращенко возлагает на президента Петра Порошенко как гаранта безопасности страны.

«Президент должен не только говорить на пресс-конференциях, а предложить Верховной Раде программу действий по ликвидации присутствия российского бизнеса на территории Украины», — сказал политик.

Также он обвинил власть в провале программы по маркировке российской продукции в украинских магазинах. Целью программы было уменьшение вплоть до полного отказа от покупки российских товаров гражданами Украины. Однако импорт товаров из России в Украину наоборот вырос в 2017 году. Геращенко считает, что недостаточно маркировать товары, нужно запрещать их покупать.