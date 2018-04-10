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Войска Британии на Кипре приведены в боевую готовность «для удара по Сирии»
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Войска Британии на Кипре приведены в боевую готовность «для удара по Сирии» 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Великобритания привела свои военные силы, базирующиеся на острове Кипр, в состояние повышенной боеготовности якобы для удара по Сирии, сообщают СМИ.
США, Британия и Франция могут нанести удар по Сирии в течение 24 часов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии.
По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран и лично российский президент Владимир Путин ответственны за поддержку «животного Асада».
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