Белый дом объявил об отставке советника президента США по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томаса Боссерта 

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Россия "заплатит большую цену" за поддержку Асада, объявил Трамп на фоне сообщений о химатаке в Сирии

МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 после жалобы родственников погибших на то, что в поле до сих пор лежат фрагменты тел