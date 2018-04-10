Белый дом объявил об отставке советника президента США по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томаса Боссерта 

Советник президента США по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт подал в отставку, сообщили в Белом доме. При этом источники связали увольнение чиновника с еще одной недавней кадровой перестановкой в американской администрации. По неофициальным данным, Боссерт покинул свой пост по просьбе нового советника президента США по национальной безопасности
Джона Болтона, который был назначен на эту должность в марте.
Об отставке Боссерта во вторник, 10 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Президент благодарен Тому за приверженность обеспечению безопасности и защите нашей великой страны. Том возглавлял усилия Белого дома по защите страны от террористических угроз, по укреплению нашей кибербезопасности и по реагированию на беспрецедентную серию природных катастроф», — говорится в заявлении представителя американской администрации, которое цитирует Reuters.
Тем временем источник агентства в Белом доме сообщил, что Боссерт, занимавший в администрации Джорджа Буша-младшего пост заместителя советника по национальной безопасности, ушел в отставку по просьбе нового советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Он вступил в должность с понедельника, 9 апреля.
Приход Болтона в Белый дом ознаменовался еще одной кадровой перестановкой в администрации президента США. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Майкл Энтон, который одним из первых поддержал кандидатуру Трампа на президентских выборах, сообщил в воскресенье, 8 апреля, что уходит с этой должности, чтобы заняться преподаванием и писательской работой, передал