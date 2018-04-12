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СМИ: Трамп на саммите с Ким Чен Ыном потребует от КНДР денуклеаризации в течение года
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СМИ: Трамп на саммите с Ким Чен Ыном потребует от КНДР денуклеаризации в течение года 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СЕУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. США и КНДР согласовывают последние детали повестки предстоящего саммита лидеров двух стран. Об этом сообщили газете The Chosun Ilbo информированные источники в Вашингтоне.
Издание утверждает, что Трамп потребует от КНДР денуклеаризации в течение шести месяцев или года с даты проведения встречи. Американский лидер «не поддерживает идею поэтапного и синхронизированного выполнения ядерной сделки» с Пхеньяном, отмечают источники газеты.
В то же время КНДР настаивает как раз на пошаговом режиме денуклеаризации, поскольку опасается, что после прихода в Белый дом новой администрации США могут денонсировать предыдущие договоренности с КНДР, говорится в статье. В свою очередь, «Трамп не доверяет Ким Чен Ыну и поэтому может потребовать полного, проверяемого и необратимого отказа от ядерной программы в течение года».
По данным The Chosun Ilbo, о точной дате и месте проведения исторической встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа может быть объявлено уже на следующей неделе. Ранее президент США заявил, что переговоры могут пройти в мае или июне.
Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США.
В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита — 27 апреля. К настоящему времени состоялось несколько раундов переговоров по его подготовке. Стороны обсудили вопросы протокола, мер безопасности и освещения саммита журналистами.
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