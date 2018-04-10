Российские самолеты заметили над французским фрегатом у берегов Сирии

Российские бомбардировщики Су-24М в сопровождении истребителей Су-30СМ курсируют на малой высотке вблизи французского фрегата D650, который затем присоединился к американскому эсминцу «Дональд Кук» на юго-востоке Средиземного моря, сообщил иранский журналист Бабак Тагвай.

D650 после того, как над ним пролетели российские самолеты, присоединился к « Дональду Куку » неподалеку от побережья Сирии , сообщил иранский журналист и блогер Бабак Тагвай в своем Twitter, опубликовав фото французского корабля, сделанное, судя по всему, из самолета.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук», находящимся в восточной части Средиземного моря. В Пентагоне назвали слухами эти сведения.