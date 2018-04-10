Киев вслед за США введет санкции «против российских олигархов» 

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Украины (СНБО) на ближайшем заседании примет решение о введении персональных санкций «против российских олигархов», как это ранее сделали США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Берлине на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Дал поручение СБУ, кабинету министров и секретарю СНБО подготовить проект решения, который будет вынесен на СНБО. Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США", — сказал президент, речь которого транслировал украинский «112 канал». Он отметил, что в санкционный список попадет президент "Русала" Олег Дерипаска, а также «другие российские олигархи».
Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и «Русала». Вашингтон, мотивируя новые ограничения, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в «разжигании насилия на востоке Украины», поддержке президента Сирии Башара Асада, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.
Порошенко тогда заявил, что поручил СНБО дополнить список российских физических и юридических лиц, против которых Киев ввел санкции, в соответствии с обновленным в пятницу черным списком минфина США.