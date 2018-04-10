Киев вслед за США введет санкции «против российских олигархов»

"Дал поручение СБУ , кабинету министров и секретарю СНБО подготовить проект решения, который будет вынесен на СНБО. Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США", — сказал президент, речь которого транслировал украинский «112 канал». Он отметил, что в санкционный список попадет президент "Русала" Олег Дерипаска , а также «другие российские олигархи».

Порошенко тогда заявил, что поручил СНБО дополнить список российских физических и юридических лиц, против которых Киев ввел санкции, в соответствии с обновленным в пятницу черным списком минфина США.