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В СФ опровергли сообщения о блокировке сигналов беспилотников США в Сирии
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В СФ опровергли сообщения о блокировке сигналов беспилотников США в Сирии
РИА Новости
31 минуту назад
Фото:
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. СООБЩЕНИЯ О БЛОКИРОВКЕ
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— ЛОЖЬ, РФ НЕ НАРУШАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД КОМИТЕТА
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