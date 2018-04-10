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На Украине признали, что ВСУ не могут освоить американские вооружения
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На Украине признали, что ВСУ не могут освоить американские вооружения 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинская армия не может освоить военную технику, которая поступает из США. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный в интервью NewsOne.
Он отметил, что для использования каких-либо нововведений, нужна специализированная подготовка кадров, которой в ВСУ нет. В связи с этим солдаты не только не могут пользоваться такими приборами, как контрартиллерийские радары, но даже не в состоянии освоить старые американские военные автомобили. Бессмертный добавил, что украинским солдатам привычнее советская техника.
"Я уже не говорю о «Хаммерах», к которым просто нет у нас сервиса. На сегодняшний день по территории Украины выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го, заканчивая 469-м, потому что, оказывается, что наши солдаты, понятно, привыкли этим пользоваться. Так же и дизельная техника", — заявил Бессмертный.
Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.
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