Ещё
СМИ: Трамп на саммите с Ким Чен Ыном потребует от КНДР денуклеаризации в течение года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Трамп на саммите с Ким Чен Ыном потребует от КНДР денуклеаризации в течение года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
СЕУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. США и КНДР согласовывают последние детали повестки предстоящего саммита лидеров двух стран. Об этом сообщили газете The Chosun Ilbo информированные источники в Вашингтоне.
Издание утверждает, что Трамп потребует от КНДР денуклеаризации в течение шести месяцев или года с даты проведения встречи. Американский лидер «не поддерживает идею поэтапного и синхронизированного выполнения ядерной сделки» с Пхеньяном, отмечают источники газеты.
В то же время КНДР настаивает как раз на пошаговом режиме денуклеаризации, поскольку опасается, что после прихода в Белый дом новой администрации США могут денонсировать предыдущие договоренности с КНДР, говорится в статье. В свою очередь, «Трамп не доверяет Ким Чен Ыну и поэтому может потребовать полного, проверяемого и необратимого отказа от ядерной программы в течение года».
По данным The Chosun Ilbo, о точной дате и месте проведения исторической встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа может быть объявлено уже на следующей неделе. Ранее президент США заявил, что переговоры могут пройти в мае или июне.
Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США.
В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита — 27 апреля. К настоящему времени состоялось несколько раундов переговоров по его подготовке. Стороны обсудили вопросы протокола, мер безопасности и освещения саммита журналистами.
ТАСС: последние новости
В Пентагоне не исключили возможности военных действий США в отношении Сирии Экс-главком НАТО предположил, что США могут нанести удар по вертолетной базе в Сирии Захарова: "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу95
Когда ждать атаки Трампа389
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая95
Российские корабли исчезли с базы Тартус924
«РФ понесет от американцев большой ущерб»1084
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение