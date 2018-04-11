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Главы МИД Японии и Южной Кореи договорились о взаимодействии по теме КНДР
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Главы МИД Японии и Южной Кореи договорились о взаимодействии по теме КНДР 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 11 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Главы МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва на встрече в Сеуле в среду договорились о тесном взаимодействии в отношении КНДР для того, чтобы прийти к денуклеаризации Корейского полуострова.
"В важный поворотный момент к денуклеаризации Северной Кореи и в преддверии встреч на высшем уровне между руководством КНДР и Южной Кореи и КНДР и США мы хотели бы сотрудничать (с Японией — ред.) для достижения общей цели — мирного решения ядерной проблемы Северной Кореи", — приводит слова министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва телекомпания NHK.
В свою очередь глава МИД Японии Таро Коно заявил, что «хотел бы, чтобы Япония и Южная Корея тесно взаимодействовали для реализации денуклеаризации Северной Кореи, что привело бы к миру, стабильности и процветанию в Северо-Восточной Азии».
Визит Коно связан с намеченной на 27 апреля встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. После того, как произошло потепление отношений Юга и Севера Кореи, которое привело к договоренностям о встречах лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом, Япония, до сих пор вслед за США настаивавшая на оказании давления на Северную Корею и называвшая дипломатические усилия этой страны «дипломатией улыбок», оказалась за бортом происходящих процессов. Теперь она намерена прибегнуть к посредничеству Сеула и Вашингтона для налаживания отношений с КНДР.
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