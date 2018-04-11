Главы МИД Японии и Южной Кореи договорились о взаимодействии по теме КНДР

"В важный поворотный момент к денуклеаризации Северной Кореи и в преддверии встреч на высшем уровне между руководством КНДР и Южной Кореи и КНДР и США мы хотели бы сотрудничать (с Японией — ред.) для достижения общей цели — мирного решения ядерной проблемы Северной Кореи", — приводит слова министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва телекомпания NHK.

В свою очередь глава МИД Японии Таро Коно заявил, что «хотел бы, чтобы Япония и Южная Корея тесно взаимодействовали для реализации денуклеаризации Северной Кореи, что привело бы к миру, стабильности и процветанию в Северо-Восточной Азии».