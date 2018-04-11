Эксперт надеется, что саммит с участием КНДР и Южной Кореи будет удачным

По его мнению, «единственная вещь, которая межкорейский саммит может испортить, это разговоры о денуклеаризации» Корейского полуострова. Он подчеркивает, что американцы очень настаивают, чтобы южнокорейцы этот вопрос ставили, а южане сами неоднократно повторяли, что для них Северная Корея с ядерным оружием как партнер неприемлем.

"Но сейчас в условиях того, как северные корейцы договорись о прямом диалоге с американцами, они могут просто ответить южанам, что мы понимаем ваши озабоченности, но решать это надо с США . А так саммит должен быть удачным", — сказал Толорая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что даже «если стороны просто повторят те положения, которые содержались в декларации 2000 года на встрече Ким Дэ Чжуна с Ким Чен Иром и 2007 года — встречи Ким Чен Ира с Но Му Хеном, и то это будет большим успехом — подтверждение после десятилетней катастрофической паузы тех договоренностей».

"А там были очень хорошие договоренности о сотрудничестве и национальном примирении. Это уже будет большим делом. Кроме того, южане настроены достаточно прагматично в том, что, несмотря на санкции, есть возможность развивать связи с Северной Кореей. Что, несмотря на это, можно и нужно обсуждать тему снижения взаимного военного противостояния", — добавил эксперт.