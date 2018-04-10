«Нафтогаз» ожидает полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году

"Весьма вероятно, что в 2020 году транзит через Украину прекратиться, при этом «Газпром» сможет выполнять свои минимальные контрактные обязательства", — сказал Витренко.

Он также добавил, что Россия хочет «наказать» Украину.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через страну вместо использования «Северного потока — 2».

Он отметил, что указанный проект якобы «не имеет экономически обоснованной базы».