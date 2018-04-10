Ещё
«Нафтогаз» ожидает полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нафтогаз» ожидает полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в Европу в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.
"Весьма вероятно, что в 2020 году транзит через Украину прекратиться, при этом «Газпром» сможет выполнять свои минимальные контрактные обязательства", — сказал Витренко.
Он также добавил, что Россия хочет «наказать» Украину.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через страну вместо использования «Северного потока — 2».
Он отметил, что указанный проект якобы «не имеет экономически обоснованной базы».
В свою очередь председатель Верховной рады Андрей Парубий рассказал, что запуск «Северного потока — 2» может спровоцировать наступление войск России на Украину.
Газета.Ru: последние новости
В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар Ким Чен Ын впервые объявил СМИ о встрече с главой Южной Кореи США ждут от Китая уступок в торговом споре
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков357
Эрдоган раскритиковал Лаврова111
Китай пошел на уступки США в торговой войне380
В Москве объявили штормовое предупреждение2
Меркель анонсировала встречу без России388
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение