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В США не исключили, что действия против Сирии предпримут несколько стран
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В США не исключили, что действия против Сирии предпримут несколько стран 

РИА Новости 10 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США не исключают, что действия против Сирии предпримут несколько стран, заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
"Мы ведем переговоры с рядом сторон, с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй и другими, не только из этих стран", — сказала она.
"Мы продолжим работать с нашими партнерами, определяя, каковы будут наши последующие шаги", — добавила Сандерс.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в отместку за предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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