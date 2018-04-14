Лидер британской оппозиции раскритиковал Лондон за участие в ударе по Сирии

"Бомбы не спасут жизни и не принесут мир… Британия должна играть лидирующую роль в обеспечении перемирия, а не следовать инструкциям Вашингтона и подвергать опасности британских военных", — говорится в заявлении Корбина.

Он также отметил, что премьер-министр, прежде чем принимать решение об авиаударах, должна была заручиться согласием парламента.

"Правительство должно делать все возможное для того, чтобы убедить Россию США согласиться на независимое расследование под руководством ООН страшной химатаки, произошедшей в прошлые выходные, чтобы виновные были привлечены к ответу", — указал лидер лейбористов

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>