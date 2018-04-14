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Лидер британской оппозиции раскритиковал Лондон за участие в ударе по Сирии
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Лидер британской оппозиции раскритиковал Лондон за участие в ударе по Сирии 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании должно добиваться обеспечения перемирия в Сирии, а не следовать инструкциям Вашингтона, заявил лидер британской оппозиции Джереми Корбин.
"Бомбы не спасут жизни и не принесут мир… Британия должна играть лидирующую роль в обеспечении перемирия, а не следовать инструкциям Вашингтона и подвергать опасности британских военных", — говорится в заявлении Корбина.
Он также отметил, что премьер-министр, прежде чем принимать решение об авиаударах, должна была заручиться согласием парламента.
"Тереза Мэй должна была добиваться одобрения парламента, а не следовать за Дональдом Трампом", — отметил он.
"Правительство должно делать все возможное для того, чтобы убедить Россию и США согласиться на независимое расследование под руководством ООН страшной химатаки, произошедшей в прошлые выходные, чтобы виновные были привлечены к ответу", — указал лидер лейбористов.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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