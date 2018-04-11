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Армянские депутаты устроили файер-шоу в парламенте
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Армянские депутаты устроили файер-шоу в парламенте 

Lenta.ru 11 апреля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Депутаты Национального собрания Армении от оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Арарат Мирзоян и Лена Назарян зажгли в зале заседаний парламента три файера. Об этом сообщает «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода»).
Как отмечает «Интерфакс», депутаты выступили против возможного назначения на пост нового премьер-министра республики Сержа Саргсяна, который с 2008-го по 2018 год был президентом. «Мы призываем всех собраться 13 апреля на площади Свободы и вместе пресечь возможное премьерство Сержа Саргсяна, покончить с властью Республиканской партии», — сказал Мирзоян с трибуны парламента.
Спикер парламента Ара Баблоян назвал подобные действия недопустимыми. «Вы угрожаете безопасности работников парламента», — сказал он.
Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов отметил, что «шоу не получилось». «Откройте двери, чтобы тут проветрилось. Пусть народ видит, кто чем занят в парламенте», — потребовал он.
Мирзоян сообщил «Радио Азатутюн», что дым был абсолютно безвредным, а целью депутатов было привлечь внимание к инициативе «Мой шаг» — марша армянских оппозиционеров, протестующих из-за назначения Саргсяна премьер-министром.
Выборы нового главы правительства Армении состоятся в парламенте 17 апреля. Правом выдвижения кандидата на эту должность воспользуется правящая Республиканская партия во главе с Саргсяном. Согласно внесенным в 2015 году в конституцию страны поправкам, вся реальная власть в Армении будет принадлежать главе правительства, а за президентом, которым 9 апреля стал Армен Саркисян, останутся представительские функции.
Лидер фракции «Елк» Никол Пашинян, организовавший пешее шествие по городам Армении, 13 апреля планирует добраться до Еревана (акция началась в городе Гюмри). Политик намерен в течение четырех дней проводить на площади Свободы в Ереване круглосуточные митинги, а в день выборов нового премьера заблокировать парламент, чтобы не дать депутатам проголосовать за Саргсяна.
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