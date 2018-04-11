Армянские депутаты устроили файер-шоу в парламенте

Депутаты Национального собрания Армении от оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Арарат Мирзоян и Лена Назарян зажгли в зале заседаний парламента три файера. Об этом сообщает «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода»).

Как отмечает «Интерфакс» , депутаты выступили против возможного назначения на пост нового премьер-министра республики Сержа Саргсяна , который с 2008-го по 2018 год был президентом. «Мы призываем всех собраться 13 апреля на площади Свободы и вместе пресечь возможное премьерство Сержа Саргсяна, покончить с властью Республиканской партии », — сказал Мирзоян с трибуны парламента.

Спикер парламента Ара Баблоян назвал подобные действия недопустимыми. «Вы угрожаете безопасности работников парламента», — сказал он.

Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов отметил, что «шоу не получилось». «Откройте двери, чтобы тут проветрилось. Пусть народ видит, кто чем занят в парламенте», — потребовал он.

Мирзоян сообщил «Радио Азатутюн», что дым был абсолютно безвредным, а целью депутатов было привлечь внимание к инициативе «Мой шаг» — марша армянских оппозиционеров, протестующих из-за назначения Саргсяна премьер-министром.

Выборы нового главы правительства Армении состоятся в парламенте 17 апреля. Правом выдвижения кандидата на эту должность воспользуется правящая Республиканская партия во главе с Саргсяном. Согласно внесенным в 2015 году в конституцию страны поправкам, вся реальная власть в Армении будет принадлежать главе правительства, а за президентом, которым 9 апреля стал Армен Саркисян , останутся представительские функции.