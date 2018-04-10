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Россия заблокировала резолюцию США по расследованию в Сирии
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Россия заблокировала резолюцию США по расследованию в Сирии 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
РИА НОВОСТИ: РФ ЗАБЛОКИРОВАЛА В СБ ООН ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ США ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОГО МЕХАНИЗМА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ АТАК В СИРИИ
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Удар США по Сирии станет военным преступлением коалиции, заявили в Госдуме Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии, заявил посол в Ливане США подготовили санкции против госдолга России
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