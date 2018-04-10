В парламенте РФ пообещали ответ в случае нанесения США удара по Сирии 

Вашингтон на протяжении всего сирийского конфликта подстрекает союзников к агрессии против Сирии, и у члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка нет сомнений, что что удары по позициям правительственных войск Сирии, которые нанесли накануне самолеты Израиля, осуществлялись с подачи Вашингтона.
Что касается мнимой химической атаки в Сирии, то на позицию США не повлияло отсутствие следов химического отравления, о чем официально заявляют российские специалисты, а также готовность сирийского руководства к полному взаимодействию с ОЗХО. Несмотря на это, американская сторона «фактически угрожает расправой суверенной Сирии и ставит мир на грань новой войны», — заявил замсекретаря Генсовета "Единой России".
Не дожидаясь никаких разбирательств уполномоченных международных организаций, Вашингтон сразу же назначил виновных и бряцает оружием на границах Сирии, отметил Железняк.
США готовят почву для ударов не только по Сирии, но и по всей системе международной безопасности, предупредил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Он отметил, что США берут на себя миссию «мирового жандарма», не утруждающего себя изучением доказательств. И пока это происходит, в любом уголке мира найдутся желающие призвать к себе на помощь «дубину» американских санкций или даже военных ударов, чтобы свести счеты со своими противниками. Будь то власти страны, как в Сирии, или те, кто против них выступает, как на Украине, считает Косачев.
Россия в случае нанесения удара США по Сирии примет все политико-дипломатические и при необходимости военные ответные меры, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Его возмутило заявление президента США Дональда Трампа о том, что «он подумает… и через 36 часов они могут нанести удар». «Пусть не надеются, со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы — суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне», — добавил глава комитета.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил Госдуме принять заявление в связи с ударом Израиля по сирийской авиабазе в Сирии с учетом, что в Израиле живет самое большое число россиян, которым РФ выплачивает пенсии.