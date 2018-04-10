США не удастся реформировать ООН под себя, заявили в Совфеде

Ранее постпред США в ООН Ники Хейли заявила, что Россия подрывает авторитет ООН своими действиями в Сирии

"США пытаются изолировать Россию, дискредитировать ее перед другими странами. Но американцев не поддерживают даже ряд их союзников", — подчеркнул Джабаров.

Он отметил, что «США не удастся реформировать Организацию Объединенных Наций под себя, против выступят Россия, Китай, другие государства».

Российский сенатор указал, что ООН является единственным инструментом поддержания мира, дает возможность вести странам всеобъемлющий диалог. «У американцев нет права собственности на эту организацию, как бы им этого не хотелось», — сказал парламентарий.

Джабаров полагает, что России нужно в этой ситуации проявлять выдержку, «идет довольно жесткое противостояние».