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США решились атаковать Сирию
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США решились атаковать Сирию 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Администрации президента Дональда Трампа.
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